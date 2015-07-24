Вдоль линии разграничения на Донбассе будут продавать продукты и поставят банкоматы

Об этом сообщает Управление информационной политики Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, кроме продажи продуктов, бытовой химии и лекарств, в них предусматривается организация работы банкоматов.

"Как руководитель военно-гражданской администрации я получил поручение от президента создать логистические центры на территории Донецкой области между нулевым километром и КПВВ. В ближайшее время будут созданы два, а затем и третий логистические центры", - сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

Первые два появятся между Майорском и Зайцево - это Артемовское направление. Далее в районе Новотроицкое за Бугасом. В перспективе - в районе Гнутово. Пропускной пункт под Волновахой, расположенный в районе Бугас, будет перенесен в Новотроицкое.

"Мы приняли решение и его поддержали в СНБО о переносе КПВВ с Бугаса в Новотроицкое. Сегодня строится новый пропускной пункт и, думаю, что за 10-12 дней он будет построен. Мы сможем увеличить пропускную способность в два раза. Мы увеличим количество и пограничников, и фискалов для того, чтобы уменьшить очереди на КПВВ", - уточняет председатель ОГА.

В центрах планируют продавать самые необходимые вещи для украинцев, которые стали заложниками российской агрессии: это продукты питания, бытовая химия и, безусловно, лекарства, отмечают в сообщении.

В логистических центрах планируют открыть терминалы "Ощадбанка" для того, чтобы пенсионеры могли получить пенсии. Также "Ощадбанк" изучает возможность установки обменников.

"Экономически будет невыгодно платить дань за пересечение линии разграничения с продуктами питания, бытовой химией и лекарствами. Конечно, будет решаться вопрос с подакцизными товарами, потому что мы не планируем продавать табак и ликероводочные изделия", - рассказал Жебривский.

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Председатель Донецкой ОГА также рассчитывает, что благодаря этим центрам уменьшится так называемая контрабанда, будет разгружен КПВВ и будут существенно сокращены очереди.

"Таким образом мы идем на встречу и протягиваем руку гражданам Украины на оккупированной территории", - отметил Жебривский.

Он также сообщил, что логистические центры будут охраняться. "По двум КПВВ мы договариваемся с Национальной гвардией, она подтягивает свои силы и средства. По третьему будем договариваться с Государственной пограничной службой Украины об охране", - сказал он.