Яценюк хочет привлечь международную компанию для управления украинскими таможнями

Об этом сказал журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он уточнил, что соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 27 июля, и направил в Государственную фискальную службу.

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«Хотел бы заявить, что мы не говорим сейчас о том, какая компания получит возможность провести борьбу с коррупцией в украинской таможне и фактически по-новому построить украинскую таможню. Мы говорим о том, что это будет иностранная компания. Мы огласим прозрачный и публичный тендер, и соответствующее поручение я подписал сегодня с утра. И на этом тендере мы выберем», - сказал Яценюк.