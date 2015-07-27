Яценюк хочет привлечь международную компанию для управления украинскими таможнями
15:34, 27 июля 2015Разное
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Кабинет министров Украины намерен провести тендер по привлечению международной компании для управления несколькими таможнями.
Соответствующее распоряжение он уже подписал / УНИАН
Об этом сказал журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Он уточнил, что соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 27 июля, и направил в Государственную фискальную службу.
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«Хотел бы заявить, что мы не говорим сейчас о том, какая компания получит возможность провести борьбу с коррупцией в украинской таможне и фактически по-новому построить украинскую таможню. Мы говорим о том, что это будет иностранная компания. Мы огласим прозрачный и публичный тендер, и соответствующее поручение я подписал сегодня с утра. И на этом тендере мы выберем», - сказал Яценюк.
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