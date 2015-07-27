Генсовет ВТО одобрил присоединение Казахстана к организации

Генеральный совет Всемирной торговой организации на заседании в понедельник, 27 июля, утвердил проект решения о присоединения Казахстана к ВТО, передает РИА Новости.

Утверждение документов состоялось в штаб-квартире ВТО в Женеве в присутствии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее в понедельник председатель рабочей группы по присоединению Казахстана к ВТО Веса Химанен представил на утверждение Генеральному совету ВТО пакет документов по данному вопросу, общий объем которых составил 1248 страниц.

Читайте такжеУкраина договаривается о поставках угля и газа из Казахстана"Присоединение Казахстана к ВТО является важнейшим шагом в интеграции страны в международную экономику, глобальную торговую систему,… станет новым шагом страны к большей универсальности. Это расширяет функции ВТО в качестве стабильной системы мировой экономики", — заявил на заседании гендиректор ВТО Роберто Азеведо.

Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 29 января 1996 года. 22 июня 2015 года в Женеве завершились переговоры о вступлении страны в ВТО. Казахстан станет полноправным 162-м членом Всемирной торговой организации в декабре 2015 года. В этой связи парламент РК должен ратифицировать протокол о присоединении страны к ВТО до 31 октября 2015 года.