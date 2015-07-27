В Кабмине рассказали, как планируют упростить условия для ведения бизнеса в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Правительство сейчас работает по двум крупнейшими направлениями реформ в сфере торговли - улучшению бизнес-климата, в том числе налоговой реформы и дерегуляции, и разработке концепции реализации государственной политики в сфере внутренней торговли. Основная наша задача - упростить условия ведения бизнеса в Украине», - цитирует пресс-служба ведомства торгового представителя Украины Наталью Мыкольскую.

По словам торгпреда, развитие внутренней торговли является крайне важным, поскольку она обеспечивает 20% ВВП страны и большое количество рабочих мест.

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«В этой сфере занято сверхбольшое количество людей. И от того, как добросовестно и профессионально они будут работать, зависит благосостояние всей Украины и ежедневное благосостояние каждого из нас. Поэтому Минэкономразвития ежедневно открыто для общения со всеми представителями отрасли, чтобы сделать ее привлекательной как для внутренних, так и для внешних инвесторов», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, падение показателя оптового товарооборота в мае по сравнению с апрелем замедлилось с 30,4% до 6,3%, падение промышленности - с 21,7% до 20,7%, а падение розничной торговли - с 28,9% до 23,1%.

Минэкономразвития объясняет замедление темпов падения розничной и оптовой торговли в мае стабилизацией валютного рынка и ценовой динамики, а также постепенным восстановлением межотраслевых связей на востоке страны.