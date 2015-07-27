Новая "Укрпочта" будет на 100% принадлежать государству

Об этом сообщается в распоряжении правительства от 17 июля 2015 года, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, условием создания акционерного общества является сохранение предыдущего профиля деятельности предприятия.

Также данным распоряжением правительство поручило Министерству инфраструктуры принять в установленном порядке меры, связанные с реализацией данного распоряжения.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию «Укрпочты», которая предусматривает создание публичного акционерного общества на базе предприятия.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал руководство «Укрпочты» разработать программу реформы структуры и возвращения ей статуса ведущего предприятия по предоставлению почтовых услуг в стране.

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Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в около 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 78 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, доставляет более 83 млн пенсий.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что «Укрпочта» по итогам 2015 года получит чистую прибыль в размере 19 млн грн, в то время как по итогам 2014 года предприятие получило чистый убыток в размере 4 млн грн.