РФ уточнила информацию о цветах из Голландии: запрет пока не ввели, но можем

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что представителям европейских стран предложено провести переговоры с тем, чтобы создать систему контроля, которая бы гарантировала непопадание зараженной продукции в страны Евразийского экономического союза.

"В случае, если наши предложения не будут приняты, мы оставляем за собой право на более жесткие меры, вплоть до введения временных ограничений на поставки цветов из Европы", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза приостановить фитосанитарную сертификацию срезанных цветов, предназначенных для поставки в Россию.