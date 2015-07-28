Россия расширила запрет на рыбные консервы из Латвии

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщают в ведомстве, в рыбных консервах предприятий АО "Вентспилский рыбоконсервный комбинат", ООО "ГАММА-А", ООО "Sabiedrba IMS", ООО "УНДА" и ООО "Suldusgalaskombinats" выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.

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С 4 июня этого года Россельхознадзор запретил поставки рыбы и рыбных консервов с предприятий из Эстонии и Латвии, в первую очередь шпрот.

В ведомстве тогда пояснили, что запрет якобы связан с обнаружением в консервах вещества бензопирена, который считается канцерогеном и опасен для человека.