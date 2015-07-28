Россия расширила запрет на рыбные консервы из Латвии
07:40, 28 июля 2015Разное
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Роспотребнадзор с 1 августа ввел запрет на ввоз в Россию рыбных консервов, производящихся на пяти латвийских предприятиях.
Запрет якобы связан с обнаружением бензопирена / flickr.com/avlxyz
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Как сообщают в ведомстве, в рыбных консервах предприятий АО "Вентспилский рыбоконсервный комбинат", ООО "ГАММА-А", ООО "Sabiedrba IMS", ООО "УНДА" и ООО "Suldusgalaskombinats" выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей.
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С 4 июня этого года Россельхознадзор запретил поставки рыбы и рыбных консервов с предприятий из Эстонии и Латвии, в первую очередь шпрот.
В ведомстве тогда пояснили, что запрет якобы связан с обнаружением в консервах вещества бензопирена, который считается канцерогеном и опасен для человека.
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