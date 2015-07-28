Яценюк проинспектировал процесс оформления субсидий в Луцке

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Работники департамента рассказали главе правительства, что к ним обращаются граждане, которым по тем или иным причинам нужна помощь в оформлении субсидии.

В свою очередь Яценюк пообщался с посетителями центра, которые одобрительно отозвались о системе оформления субсидий.

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В правительстве в очередной раз подчеркнули, что назначение субсидии происходит на основании только двух документов - заявления и декларации. При этом вводятся упрощенные формы этих документов, отменяется необходимость предоставления справок о доходах, в том числе и для работающих.

При этом органам соцзащиты запрещается требовать от заявителей другие документы.

Отмечается, что подать заявление и декларацию можно как лично – в местном органе социальной защиты населения, так и по почте – необходимые документы поступают в почтовые ящики всех граждан.