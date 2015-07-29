Гужва продал свою долю и ушел из "Вестей", в холдинге информацию подтверждают

Как сообщается в заявлении холдинга, Игорь Гужва поблагодарил коллектив за совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей реализации проекта: «Хочу сообщить, что принял решение покинуть Медиахолдинг Вести Украина и продал принадлежащую мне долю корпоративных прав в медиахолдинге. Я также покидаю пост главного редактора газеты «Вести».

В заявлении также отмечается, что с сегодняшнего Игорь Гужва не осуществляет управленческой деятельности и контроля за редакционной политикой активов медиахолдинга, а также не обладает полномочиями и правом представления официальной публичной позиции и проведения переговоров от лица медиахолдинга. Соответственно, все сделанные им с настоящего момента и в дальнейшем заявления являются его личной точкой зрения, а не официальной позицией холдинга.

Кроме того, сообщается, что Совет Директоров возглавила Ольга Семченко, «украинский медиа-менеджер и эксперт в сфере стратегических коммуникаций».

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Напомним, Ольга Семченко работала пресс-секретарем министра доходов и сборов Александра Клименко, которому приписывают владение медиа-холдингом "Вести".

По словам источника в медиахолдинге, на который ссылается РБК-Украина, сам Игорь Гужва планирует на сентябрь запуск нового медиа-проекта.

"Похоже, это будет аналог газеты "Вести". Часть редакции, насколько я знаю, уже собираются переходить в новый проект к Игорю", - сказал источник.

Сам Гужва не стал комментировать эту информацию.

В медиахолдинг "Вести" входят одноименная ежедневная бесплатная газета, радио и еженедельный журнал "Репортер".