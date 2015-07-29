Украина арестовала более 13 миллионов швейцарских франков судьи Высшего хозсуда

По информации Госфинмониторинга, материалы расследования 29 июля переданы в Генеральную прокуратуру для совершения соответствующих процессуальных действий.

В результате проведенного совместного расследования служба установила 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии, на которых аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Владеют или распоряжаются данными счетами в Лихтенштейне действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины, который во времена президентства Виктора Януковича занимал должность одного из замглавы суда, и его супруга. В настоящее время Госфинмониторинг Украины в сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна проверяет источники происхождения средств на счетах и продолжает мероприятия по определению компаний, перечислявших средства, и их владельцев.

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Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, установил, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.

В настоящее время эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда г. Киева.

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.