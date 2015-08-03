Бизнес-омбудсмен в Украине намерен подписать с Генпрокуратурой меморандум о сотрудничестве

Об этом Альгирдас Шемета заявил в интервью 5 каналу.

С его слов, такие документы уже согласованы с Государственной регуляторной службой и налоговиками.

"Сотрудничество с налоговыми органами более-менее нормальное до сих пор. Где бы хотелось, чтобы сотрудничество было чуть лучше, то это с так называемыми "силовыми структурами" - прокуратура. Я намерен встретиться с руководителями Генеральной прокуратуры и хочу предложить им тоже подписать меморандум о сотрудничестве с органами прокуратуры. Мы уже подписали такой меморандум с Государственной регуляторной службой. Вот теперь согласовали текст такого меморандума с Министерством юстиции", - рассказал бизнес-омбудсмен в Украине Альгирдас Шемета.

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Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил на посту бизнес-омбудсмена, который представляет интересы деловых кругов Украины и деловых кругов, работающих в Украине, бывшего еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенных вопросов, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Селами.