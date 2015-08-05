В Украине вступили в силу изменения в стандарты производства лекарств

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам лекарственных средств.

«Принятие приказа связано с изменениями, которые произошли в законодательстве, регулирующем оборот лекарственных средств в Европейском Союзе: вступлением в силу некоторых разделов документа «Правила, которые регулируют лекарственные средства в Европейском Союзе. Том 4. Европейские правила надлежащей производственной практики лекарственных средств для человека и применения в ветеринарии», - говорится в сообщении.

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Так, с сегодняшнего для все производители с помощью квалификации поставщиков должны будут гарантировать, что все действующие вещества в составе лекарственных средств были произведены по правилам GMP.

Также были уточнены требования к помещениям и оборудованию, контролю качества, процессу исследования дефектов, основным требованиям к действующим веществам.

Справка УНИАН. Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practice, GMP) - это международный стандарт качества, согласно которому осуществляется производство лекарственных средств в странах с жесткой регуляторной системой, таких как страны ЕС и страны, регуляторные органы которых являются членами Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S), США, Япония и др. GMP требования - это часть системы качества, которая гарантирует, что лекарственные средства постоянно производятся и контролируются в соответствии со стандартами качества, которые соответствуют их назначению, а также в соответствии с требованиями регистрационного досье и спецификации на продукцию.

Руководство Минздрава «Лекарственные средства. Надлежащая производственная практика» применяется для организации производства лекарственных средств, в соответствии с правилами и принципами GMP, а также для аудита, инспектирования, сертификации производственных участков на соответствие GMP. Требования надлежащей производственной практики введены в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, утвержденные приказом Министерства здравоохранения от 31 октября 2011 года №723. Предприятия-производители должны осуществлять свою производственную деятельность согласно принципам и правилам этого руководства.