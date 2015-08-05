Мининфраструктуры не решило проблему коррупции в портах - СМИ

Об этом сообщает РБК, цитируя слова заместителя гендиректора Ассоциации международных экспедиторов, координатора общественного движения «Нет коррупции на транспорте» Александра Захарова.

«Пивоварский сам инициативы не рождает. Он ничего в портовых процедурах и дерегуляции в портах не понимает. С такими инициативами выступают «специалисты», которые работали еще при Януковиче. Тот же Васьков – заместитель Пивоварского по морю, по портам», - утверждает эксперт.

По мнению Захарова, такой практики поборов в портах нет ни в одной цивилизованной стране. В результате из Украины ушли крупнейших морские операторы, в том числе, мировой лидер контейнерных перевозок - «Маерск».

Как утверждает РБК, еще один пример провальной политики МИУ в работе с портами – ситуация в Мариупольском порту, где проходная осадка уменьшилась с 8 метров до 7,2. По словам директора порта Александра Олийныка, если срочно не провести работы по углублению дна, это к ежемесячным потерям 100 тысяч тонн грузооборота и 11-12 млн грн дохода.

«Руководители Мариупольского порта неоднократно поднимали этот вопрос, в том числе, во время визитов министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в июне этого года. Министр в ответ анонсировал широкомасштабную программу дноуглубления и даже объявил о назначении конкурса подрядчиков для выполнения этих работ. В пресс-службе АМПУ заявляли, что уже 1 августа начнутся работы по углублению дна в Мариупольском и Бердянском портах. Однако конкурс завершился, однако договор так и не был подписан, а работы не проводятся», - отмечает издание.

Напомним, главу МИУ Андрея Пивоварского называют одним из самых вероятных кандидатов на увольнение из правительства. На заседании парламента 14 августа вероятно быть рассмотрен вопрос о его отставке.