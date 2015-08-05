Лихтенштейн готов вернуть Украине 13 млн франков, арестованных на счетах украинского судьи

Как пишет Deutsche Welle, об этом изданию сообщили в прокуратуре в Вадуце.

Из ответа прокуратуры Лихтенштейна на соответствующий запрос СМИ следует, что счета вероятного украинского коррупционера арестованы не по инициативе Киева.

"Основанием для ареста средств стала наша собственная информация", - отметил управляющий прокурор страны Роберт Валльнер. По его словам, о подозрении относительно грязного происхождения средств на счетах двух украинцев прокуратуру сообщило лихтенштейнское ведомство по борьбе с отмыванием средств.

После предварительной проверки прокуратура инициировала арест счетов, суд в Вадуце удовлетворил соответствующее ходатайство. "Речь идет о 13 млн швейцарских франков на счету одной панамской компании, которую контролирует один из подозреваемых", - сообщил прокурор.

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Прокуратура Лихтенштейна отмечает, что средства могут быть конфискованы и возвращены в Украину после того, как украинское правосудие установит преступное происхождение средств.

Со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины отмечается, что найденные 13 млн принадлежат бывшему судье Высшего хозяйственного суда, который был заместителем председателя этого суда во времена Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президента Януковича.

В июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины обнаружили 42 компании-нерезиденты, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Значительная часть денег через оффшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился Генпрокуратуру, СБУ и суды с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали 13,1 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины.