Яценюк дал Госземагентству и ГФС время до сентября на упрощение процедур по регистрации бизнеса и земли

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» в воскресенье, 9 августа, передает правительственная пресс-служба.

«Сейчас ничего в вопросе упрощения регистрации права собственности на землю не проведено. И это то задание, которое Госземагентство должно выполнить до сентября. Невыполнение этой задачи влечет за собой персональную ответственность руководителя Госземагентства», - отметил премьер.

Глава правительства также напомнил, что Министерством юстиции упрощена регистрация ведения бизнеса и по новой процедуре для того, чтобы зарегистрировать бизнес, необходимо всего 24 часа. Однако Государственная фискальная служба так и не внесла изменения в свои регламенты.

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«В рамках реформы Государственной фискальной службы уже в сентябре будут приняты соответствующие решения, которые за 24 часа дадут возможность зарегистрировать бизнес», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН ранее, глава правительства Арсений Яценюк в сентябре предложит парламентской коалиции новый состав Кабинета министров. По результатам оценки деятельности каждого министра он предложит парламентской коалиции новый состав Кабмина и "новую, эффективную структуру украинского правительства".