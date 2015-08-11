Год путинского эмбарго для россиян: рост цен и снижение качества продуктов

Такой вывод делают эксперты Аналитического центра при правительстве России в исследовании «Продовольственное эмбарго: импортозамещение и изменение структуры внешней торговли», пишут «Ведомости».

В августе 2014 года Россия в качестве ответной меры запретила ввоз продуктов питания из ряда западных стран, которые ввели санкции против российских чиновников, политиков, бизнесменов и компаний. Летом 2015 года контрсанкции были продлены еще на год.

Так за полтора года - с декабря 2013 года по май 2015 года продовольственная инфляция в России достигла 28,7%, указывают авторы исследования. Основной рост пришелся на ноябрь 2014 г. - февраль 2015 г. Именно в этот период вклад падения курса рубля к основным мировым валютам был максимальным, обеспечив, по консервативным оценкам центра, до 1/5 фактической продовольственной инфляции. Остальные почти 20 п.п. роста цены обусловлены объективной ежегодной инфляцией, указывают аналитики.

Например, в мае 2015 г. потребительские цены на говядину выросли на 23% год к году, свинину - на 22%, сыр - на 20%, на морковь - на 39%, сказано в документе. При этом цены на товары, не попавшие под запрет, росли «не меньшими темпами»: на сахар - на 52,2%, макароны - на 21,6%.

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Хотя эмбарго создало возможность для импортозамещения со стороны российских производителей, но сейчас его реализация осуществляется точечно, признают авторы исследования. Это связано с длительными сроками окупаемости производства ряда продуктов. Другая причина нереализованности потенциала импортозамещения - рост процентных ставок, ограничивший возможности производителей привлекать кредиты не только для инвестиций, но и на пополнение оборотных средств, указывают эксперты Аналитического центра при правительстве.

Успехи же в наращивании объемов российского производства, в частности мяса, во многом обусловлены сделанными ранее инвестициями, сказано в исследовании. С 2005 по 2015 гг. инвестиции только в свиноводство составили 400 млрд руб., напоминает глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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Несмотря на то, что эмбарго вводилось как ответная мера, в уязвимом от запрета положении оказались только отдельные европейские производители сыров, овощей и фруктов, а также рыбы в частности из Польши, Швеции и Норвегии, указывают авторы документа.