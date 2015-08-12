Киргизия с сегодняшнего дня является полноправным членом ЕАЭС

Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза, заявили 12 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которые дали команду на открытие границ двух государств в режиме прямого телемоста, передает РИА "Новости".

Договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС был подписан в декабре прошлого года на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. Атамбаев 22 мая подписал законопроект о ратификации международных договоров по присоединению республики к союзу. В настоящий момент все внутренние ратификационные процедуры по присоединению Киргизии завершены во всех странах-участницах объединения.

Читайте такжеПрисоединение Киргизии к ЕАЭС ускоряется: Путин внес в Госдуму соответствующий законС этого момента произошла отмена таможенного контроля на всех восьми пунктах пропуска киргизско-казахстанской государственной границы, а на территории Киргизии вступили в силу единый таможенный тариф и единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, а также единые требования на продукцию, установленные техническими регламентами таможенного союза.

В России сняты все ограничения по защите национального рынка труда и требования о получении разрешительных документов на работу для киргизских трудовых мигрантов. Граждане Киргизии освобождены от необходимости официальной регистрации на территории РФ в течение месяца с момента въезда в страну, киргизские документы об образовании будут признаваться во всех странах ЕАЭС.

Кроме того, трудовой стаж киргизстанцев, трудящихся в РФ будет засчитываться в общий стаж для целей социального обеспечения, они получают право вступать в профессиональные союзы наравне с гражданами РФ, а члены их семей — возможность получать места в детских садах, школах и вузах РФ "в соответствии с законодательством государства трудоустройства". В настоящий момент, по разным данным, в РФ находятся свыше полумиллиона киргизских трудовых мигрантов.