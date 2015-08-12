Украина, ЕС и Россия в сентябре снова будут говорить о зоне свободной торговли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.

“Я проинформировал Владимира Владимировича о том, каким образом состоялись консультации вместе с Европейской комиссией, Российской Федерацией в отношении российских претензий якобы о возможности негативного влияния в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на российский бизнес. Следующие консультации должны состояться в сентябре на министерском уровне”, - сказал Климкин.

“Эти консультации должны использоваться не для надуманных обвинений и махинаций со статистикой и информацией, а для подхода, каким образом проходит сотрудничество в различных форматах”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сначала предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения соответствующего положения соглашения до 31 декабря 2015 года.

5 августа в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли сообщили, что трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ на уровне министров по выполнению отдельных положений Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли запланированы на 7 сентября.