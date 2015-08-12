В Макеевке под обстрел попал завод Ахметова: пострадал сотрудник

Макеевский филиал Енакиевского металлургического завода (оба – Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», сегодня, 12 августа, попал под обстрел, в результате которого был поврежден подвижной состав предприятия, газопровод и внутризаводские электрические сети, а также пострадал сотрудник предприятия, сообщает пресс-служба компании.

«Основное оборудование не пострадало. Контужен работник железнодорожного цеха. Ему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет», – сообщили в «Метинвесте».

Согласно сообщению, в настоящее время сотрудники предприятия проводят восстановительные работы, завод работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Макеевский филиал ЕМЗ неоднократно подвергался обстрелам. По этой причине в феврале 2015 года предприятие было вынуждено остановиться, а восстановить производственный процесс удалось лишь в апреле.

Читайте такжеАхметов за год войны потерял почти $6 миллиардов - Forbes

Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод – одно из ведущих украинских предприятий с полным металлургическим циклом, которое входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест».

ЕМЗ производит широкий спектр металлопродукции: непрерывнолитую заготовку, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, прокат арматурный для строительства.

По итогам 2014 года ЕМЗ получил 771,8 млн грн чистого убытка, что на 55,6% больше, чем годом ранее.

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).