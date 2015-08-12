Беларусь не собирается срывать свободную торговлю Украины с Евросоюзом
Беларусь готова обсуждать возможные проблемы в торгово-экономических отношениях в связи с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
«Мы обсудили перспективы нашего будущего взаимодействия, исходя из того, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а мы являемся членами Евразийского экономического союза. Мы ни в коей мере не считаем, что эти явления взаимоисключающие. Наоборот, мы считает, что именно в этой ситуации надо находить взаимоприемлемые точки для будущего торгово-экономического сотрудничества»,- сказал министр.
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«Мы не намерены предпринимать каких-то эмоциональных шагов, которые будут направлены на срыв этого торгово-экономического сотрудничества. Наоборот, мы готовы открыто и откровенно обсуждать все проблемы, которые могут возникать»,- добавил Макей.