Яценюк передал спасателям топливо с почти истекшим сроком годности

Яценюк по предложению руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поручил Государственному агентству резерва передать ГСЧС около 300 тонн авиационного топлива, срок годности которого уже подходит к концу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Я поручаю Госрезерву (передать топливо - УНИАН). Срок этого топлива уже истекает, и у нас ни топлива не будет, ни работы (авиационных подразделений ГСЧС - УНИАН)", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа Яценюк поручил детенизировать рынок зерна.