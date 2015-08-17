Страховые выплаты из-за взрывов в Тяньцзине могут достигнуть $1,5 миллиарда

В результате двух взрывов в Тяньцзине сумма страховых выплат может составить от 1 миллиарда до 1,5 миллиарда долларов, сообщает Газета.ru.

"Страховые компании Zurich и Allianz сообщили, что уже получили документы от своих клиентов с описанием утерянного в пожаре имущества", - заявили аналитики Credit Suisse, проанализировавшие первоначальные сообщения китайских СМИ.

Как сообщал УНИАН, взрывы в Китае произошли на складе токсических веществ и топлива 12 августа.

Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. После него на складе произошло еще несколько взрывов. Мощность самого сильного из них эквивалентна 21 тонне тротила.