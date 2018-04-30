На память потомкам: 10 знаковых сооружений новой Украины

Данный материал открывает небольшой цикл публикаций УНИАН, посвященных 24-й годовщине Независимости Украины

Составляя список 10 знаковых сооружений независимой Украины, мы, конечно, были субъективны. Возможно, у каждого из наших читателей будет свой вариант такого перечня, в который могут войти и любимый торговый центр, и не менее любимый гараж.

Мы же включили в «десятку» здания и сооружения, проектировка которых началась в последние годы УССР. И только потому, что все эти проекты были реализованы гражданами независимой Украины. Надеемся, они будут эксплуатироваться еще многими поколениями украинцев.

Одиннадцатым номером нашего списка стал Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева. Как памятник безумию войны и напоминание потомкам о преступлении тех, кто решил поставить на колени нашу страну. Построенное к Чемпионату Европы по футболу 2012 года сооружение было полностью разрушено российскими военными, а также обученными и профинансированными ими боевиками в 2014 – 2015 годах.

Энергетика

1. Достройка энергоблока №6 Запорожской АЭС сделала станцию крупнейшей в Европе, а ввод в эксплуатацию второго энергоблока Хмельницкой АЭС и четвертого Ривненской АЭС поставил Украину на 7-е место в мире по мощности ядерных энергетических установок.

По различным оценкам, наша страна потратила за годы независимости на достройку трех атомных энергоблоков около 1 млрд долл.

2. Днестровская гидроаккумулирующая электростанция. Достройка всех гидроагрегатов сделает станцию четвертой по мощности ГАЭС в мире.

Стоимость лишь первой очереди станции составила порядка 11 млрд гривень.

3. Новый безопасный конфайнмент – массивная металлическая арка, которая к концу 2017 года накроет разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС. Проект стоимостью более 1,6 млрд евро реализуется силами международного консорциума.

Финансируется из специального международного фонда, распорядитель средств – Европейский банк реконструкции и развития.

Транспорт и коммуникации

4. Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. Ворота в туристическую столицу страны были возведены преимущественно за бюджетные средства (порядка 2,4 млрд гривень) в рекордные сроки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Аэропорт построен с учетом не только требований международных организаций по безопасности полетов и пассажиров, но также с применением технологий комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями.

5. Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост через Днепр строился с 2004 по 2011 год. Крайне необходимое столице сооружение стоимостью порядка 9,1 млрд гривень пока так и не смогло разгрузить другие мосты Киева из-за непродуманности автомобильной развязки на левом берегу Днепра.

В связи с тем, что инициатором реализации проекта стал в то время министр транспорта Георгий Кирпа, мост неофициально носит его имя.

6. Южный железнодорожный вокзал в Киеве. В 2001 году по инициативе того же Кирпы была осуществлена масштабная реконструкция столичного железнодорожного вокзала.

В результате за какие-то шесть месяцев был сооружен новый вокзал, соединенный пешеходным переходом с центральным зданием, построенным в 1927-1932 годах.

Недвижимость

7. Столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер" со своими 35 этажами бизнес-центра (148 метров) стал вторым самым высоким зданием Украины.

Построенное в 2003-2013 годах здание вмещает бизнес-центр, многозальный кинотеатр, фитнес-центр, супермаркет, многочисленные магазины и много еще чего.

8. Столичный бизнес-центр Парус. Построенное в 2004-2007 годах 33 этажное здание высотой 133 метра (с антенной 149,5 метра) первые три года эксплуатации считалось самым высоким зданием страны.

Но уступило пальму первенства другому сооружению – жилому комплексу на соседнем Кловском узвозе, имеющим высоту 168 метров.

9. Киевский жилой комплекс Комфорт-Таун. Строящийся с 2010 года на 28 гектарах комплекс стал действительно европейским комфортным городком в центре старой индустриальной Дарницы.

Комплекс разноцветных зданий высотой от пяти до 16 этажей построен на территории бывшего Киевского резиново-регенераторного завода «Вулкан». К августу 2015 году было построено и сдано более 3 тысяч квартир.

10. Столичный Кукольный театр. Построенное в 2005 году на месте старого кинотеатра Днепр здание в виде сказочного замка с двумя зрительными залами стало любимым местом многих маленьких киевлян.

«Дом кукол» стал одним из считанных театров, построенных новой Украиной.

11. Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева.

Вечный памятник защитникам украинской земли и силе украинского духа. Был реконструирован к Чемпионату Европы по футболу 2012 года за 7 млрд гривень.

Донецкий аэропорт был разрушен российскими военными и боевиками в июне 2014 – январе 2015 года.

(УНИАН)