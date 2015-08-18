Украинцы стали реже покупать бытовую технику и электронику

Согласно сообщению, рынок малой бытовой техники в Украине во втором квартале сократился на 15,7% – до 0,878 млрд грн. По данным аналитиков, спад на данном рынке произошел почти во всех группах малой бытовой техники. Однако группа «уход за собой» выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это один из лучших результатов по сектору. Группа «уход за домом» своим падением обязан пылесосам, которые и дальше сдают свои позиции на рынке. Наибольший спад произошел в категории «техника для кухни», поскольку существенно уменьшились объемы продаж мультиварок.

Объем продаж крупной бытовой техники в Украине в апреле-июне 2015 года сократился на 26% – до 1,814 млрд грн.

«Все группы получили падение. Одной из наиболее устойчивых категорий остается встроенная техника для кухни, в частности вытяжки, которые показали лишь незначительный минус по сравнению с 2014 года. В свою очередь, варочные поверхности потеряли почти треть продаж в денежном эквиваленте, однако спрос на них все же больше, чем на духовые шкафы», - отмечается в отчете.

Читайте такжеРозничная торговля в январе-июле снизилась на 24%

При этом объем продаж стиральных машин сократился на 25% в денежном выражении, однако эта группа все еще составляет четвертую часть всех покупок крупной бытовой техники.

Объем продаж бытовой электроники в апреле-июне сократился на 35,8% - до 1,012 млрд грн.

«Особенно резко упали продажи DVD-проигрывателей. Благодаря росту спроса на экшн-камеры, группа видеокамер продемонстрировала самые медленные темпы падения. Категория телевизоров впервые демонстрирует такое чувствительное сокращение продаж - около 40%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным GFK Ukraine, объем продаж бытовой техники и электроники в Украине в первом квартале 2015 года вырос на 16,8% – до 12,4 млрд грн. Рынок малой бытовой техники в январе-марте вырос на 19,5% – до 1,4 млрд грн, крупной бытовой техники - на 34%, до 2,7 млрд грн, бытовой электроники - на 14%, до 2,15 млрд грн.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали месячную дефляцию впервые с августа 2013 года

Справка УНИАН. GFK Ukraine – аналитическая компания, которая проводит маркетинговые и социальные исследования рынка Украины. Входит в международную группу GFK Group. Количество сотрудников группы по всему миру составляет около 13 тыс. человек.