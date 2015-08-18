Уровень безработицы в Украине снизился до 1,6%

Уровень безработицы в Украине в июле незначительно снизился по сравнению с июнем – до 1,6%, сообщает Государственная служба статистики.

В абсолютных цифрах показатель безработицы составил 427,5 тысячи человек против 444 тысяч в июне.

При этом пособие по безработице получают 341,2 тысячи человек. Средний размер пособия в июле составил 1 270 гривень, что на 49 гривень больше июньского показателя.

Нагрузка на одну вакансию составила 10 человек на место.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в июне незначительно снизился – до 1,7% против 1,8% месяцем ранее.

Согласно ранее обнародованным прогнозам Международной организации труда и Международного валютного фонда, до конца года уровень безработицы в Украине вырастет до 11,5%.

По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 миллиона человек.