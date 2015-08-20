Семья друга Путина после санкций США перестала быть самой богатой в России

Семья Ротенбергов, в которую входят трое участников списка Forbes — Аркадий Ротенберг (60-е место в списке), его сын Игорь Ротенберг (166-е место) и брат Борис Ротенберг (99-е место) — за год потеряла лидерство в рейтинге богатейших семейных кланов России по версии Forbes, сообщается на сайте издания, передает РБК.

По данным Forbes, совокупное состояние Аркадия, Бориса и Игоря Ротенбергов за год сократилось до $2,95 млрд. В прошлом году их семейное состояние оценивалось в $5,55 млрд.

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Вместо Ротенбергов лидерство в рейтинге получил, как называет его Forbes, «клан владельцев группы БИН». В него входят миллиардер Михаил Гуцериев (38 место в списке богатейших бизнесменов России от 2015 года), его братья Саит-Салам Гуцериев (142 в списке богатейших бизнесменов) и Хамзат Гуцериев и племянник Микаил Шишханов (139 строчка). Их совокупное состояние оценивается в $3,85 млрд — на $1 млрд меньше, чем годом ранее.