В Украине запустили электронную услугу оформления загранпаспорта и получения субсидий

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по информационным технологиям «ПриватБанка» и соучредитель ICT Competence Center Дмитрий Дубилет.

«Мы запустили на портале iGov.org.ua сразу три государственные услуги в электронной форме из числа наиболее востребованных украинцами: получение субсидий, получение или замена загранпаспорта, получение справки о доходах от налоговой», - написал Дубилет.

По его словам, на данный момент эти услуги запущены в пилотном режиме только для Днепропетровской области, однако вскоре они будут запущены по всей стране.

Как отметил Дубилет, для подачи заявления на получение субсидии на портале iGov необходимо авторизоваться через систему BankID и заполнить соответствующую форму. Через 20 дней подавший заявление получит письмо с копией документа о согласовании субсидии или с причинами отказа, если он последует.

Услуга оформления или замены загранпаспорта в электронной форме позволяет гражданам заполнить предварительную форму и записаться на конкретное время для посещения паспортного стола. В ближайшем будущем планируется также подключить возможность оплаты этой услуги через интернет банковской картой, а также «выбрать конкретное время визита не только на заказ, но и на получение паспорта».

Для получения справки о доходах от налоговой также необходимо на сайте заполнить короткую форму, указав место, где эту справку можно будет забрать, а также другие данные.

«Здесь у нас в планах перевести в дистанционный режим не только заказ справки, но и ее получение (по почте или в электронной форме с наложенной электронной цифровой подписью)», - написал Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года IT-волонтеры совместно с ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогут получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами. По словам Дубилета, всего на сайте планируется запустить более 150 госуслуг, которые украинцы смогут заказывать, оплачивать и получать через интернет.