Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выросли более чем в 10 раз

Жителям Украины в январе-июле 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 520,9 миллиона гривень, что на 470,2 миллиона гривень, или в 10,3 раза, больше, чем в январе-июле 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 398,9 миллиона гривень, в сельской – 122 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-июле текущего года были назначены 2,1 миллиона семей, что составило 83,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. Из общего количества в городской местности субсидии были назначены 1,6 миллиона семей, в сельской – 496 тысяч семей. По сравнению с январем-июлем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 1,6 миллиона, или в 4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,9 раза – до 212,8 гривни.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Тернопольской области (835,5 гривни), наименьший – в Николаевской и Закарпатской областях (70 гривень и 88,8 гривни соответственно).

Читайте такжеДо конца года субсидии получат 4,5 миллионов украинских семей - ЯценюкКак сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-июне 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 376,1 млн грн, что на 329,1 миллиона гривень, или в 8 раз, больше, чем в январе-июне 2014 года.