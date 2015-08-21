Абромавичус хочет провести чистку "авгиевых конюшен" Госрезерва

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус после проведенной в Государственном агентстве резерва (Госрезерв) инвентаризации назвал ведомство «авгиевыми конюшнями» и сообщил, что Минэкономразвитию предстоит навести там порядок.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Провели инвентаризацию Госрезерва – это просто «авгиевы конюшни», которые нам нужно будет чистить. Там и утекшие через «щель» нефтепродукты, и недостача зерна, и «пропавшие» понтонные мосты», - говорится в сообщении министра.

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Как сообщал УНИАН, по словам Абромавичуса, Минэкономразвития готово существенно реформировать Госрезерв и оставить в ведении властей только вопросы формирования стратегических запасов.

Справка УНИАН. Государственное агентство резерва Украины - это структура, предназначенная для организации хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. Подобные ведомства существовали в Украине со времен СССР.

В начале июля этого года Кабинет министров Украины назначил Вадима Мосийчука главой Госрезерва. Предыдущий глава ведомства Вячеслав Корытко был уволен правительством в августе 2014 года. С тех пор обязанности главы ведомства исполнял Владимир Жуков.