Норвегия отказала России в проверке своих рыбных предприятий

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, что Маттельсинет якобы "немотивированно" отказал в проведении инспекции 14 норвежских предприятий по производству лосося и форели в аквакультуре. Соответствующее обращение поступило в Россельхознадзор от главного ветеринарного инспектора Норвегии Кристины Ландсверк, а вслед за этим — из посольства Норвегии в Москве.

"Посольство Королевства Норвегии свидетельствует свое уважение и имеет честь сообщить о том, что норвежские компетентные органы приняли решение о нецелесообразности в текущей ситуации проведения инспекций в Норвегии на следующей неделе", — передала содержание письма Мелано, добавив, что "действия норвежских коллег являются беспрецедентными за всю историю инспектирования Россельхознадзором предприятий в третьих странах".

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По ее словам, отказ от инспекции поступил в службу накануне отправки российской делегации в Осло, где планировалось начать работу с 24 августа, в момент, когда инспекторы Россельхознадзора уже проходили инструктаж.

Предыдущие инспекции Россельхознадзора показали, что подавляющие большинство предприятий, заявленных к инспекции, оказываются не готовы выполнять требования безопасности, предъявляемые законодательством России и ЕАЭС, что приводило к введению "закономерных" ограничений на их деятельность.

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"Уклонение Маттельсинет от инспекций — сродни поведению страуса, прячущего при опасности голову в песок. Решение ЕАЭС, предписывающее порядок проведения инспекций в третьих странах, дает уполномоченному ветеринарному органу, инициировавшему проверку, в данном случае — "Россельхознадзору", право вводить временные ограничения на поставки с предприятий, отказавшихся от инспекции, что и будет сделано с 24 августа 2015 года", — добавила пресс-секретарь российского ведомства.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ расширила продовольственное эмбарго на Украину, оно вступит в силу в случае применения экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

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7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.