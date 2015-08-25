Франция вернула России €950 миллионов за "Мистрали" - СМИ

Франция выплатила России €950 млн в результате расторжения контракта о "Мистралях".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету l'Opinion.

"После решения о расторжении контракта (на поставку) "Мистралей" Франция уже выплатила России €950 млн. Данные выплаты были произведены по "срочной схеме", без одобрения соответствующими властными структурами. Совет министров рассмотрит этот вопрос 26 августа на своем заседании. Затем данная проблема выплат будет передана на рассмотрение парламента", - говорится в статье видного французского военного обозревателя Жан-Доминика Мерше в l'Opinion.

Мерше пишет, что согласно той информации, которой он располагает, "общая сумма выплат России" будет значительно меньше тех 2 млрд (евро), о которых ранее сообщила газета Le Canard enchaîné.

По его сведениям, выплаченная изначально Россией сумма €893 млн "была погашена Coface - французской компанией страхования внешней торговли, обслуживавшей сделку". Остальные затраты России - на обучение экипажей и переоборудование под большой корабль причалов одного из своих портов - будут оплачены "французской государственной казной". Размер этих компенсаций должен составить €50-60 млн, заявляет Мерше.

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Обозреватель утверждает, что, несмотря на расторжение контракта, "хороший доход" по нему был обеспечен судостроительной корпорации DCNS. Автор, однако, не уточняет, кто произвел выплаты в адрес DCNS. Он заявляет лишь, что переговоры между DCNS и Coface, в которых третьей стороной выступало французское государство "были ничем не легче переговоров с представителями России".

Как сообщал УНИАН, начальная цена за 2 вертолетоносца типа "Мистраль", которые Россия заказала у Франции, была 1,2 млрд евро.