Фонд госимущества оценил потери Украины из-за оставшихся в оккупированном Крыму госпредприятий

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) со ссылкой на его главу.

«Потери Украины, по предварительным расчетам, – это 2008-2009 годы, по балансовой стоимости, - 1 млрд грн. Эти потери очень занижены», - цитирует пресс-служба главу Фонда госимущества Игоря Билоуса.

Он также добавил, что судьбой этих предприятий будет заниматься Министерство юстиции, если государство решит подавать в международные суды.

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«Всю информацию мы передаем в Минюст. Они этим занимаются. Но информации у нас очень мало. Наши запросы игнорируются», - отметил глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». По словам президента, иски касаются вопросов начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.