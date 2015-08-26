Россияне вновь начали скупать бытовую технику в ожидании роста цен

В ожидании нового роста цен из-за падения курса рубля россияне опять начали скупать бытовую технику.

Как пишет РБК, рост продаж в последние дни зафиксировали «М.Видео», «Техносила», Wikimart и «Эльдорадо»

Сообщается, что, например, интернет-магазин Wikimart в первые два дня этой недели зафиксировал рост заказов на товары на 30% по сравнению с прошлой неделей, сообщил директор по стратегическому планированию Wikimart Денис Киселев. Основной спрос, по его словам, приходится на позиции с высоким средним чеком: продажи телевизоров и стиральных машин выросли вдвое, холодильников — больше чем на 25%. Вдвое выросли продажи в категории «Детские автокресла и аксессуары». «Это уже напоминает традицию: после резких колебаний курса население начинает закупать товары впрок, тем самым пытаясь застраховать себя от будущего повышения цен», — говорит Киселев.

В понедельник прирост интернет-заказов на технику в «М.Видео» составил 70% по сравнению с началом прошлой недели и 200%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, рассказал представитель компании Антон Пантелеев. Лучше всего продаются телевизоры и крупная бытовая техника, уточнил он.

Спрос на некоторые категории товаров, особенно на крупную бытовую технику, растет в течение последних двух недель, говорит коммерческий директор компании «Техносила» Сергей Зернов. Он также связывает эту тенденцию с продолжающимся ростом курсов валют.

В сети «Эльдорадо» повышение спроса фиксировали еще дольше — на протяжении последних двух месяцев. «Но однозначно связывать это с ослаблением рубля не стоит — сказывается и сезонная динамика и наша промоактивность», — говорит вице-президент «Эльдорадо» по закупкам Алексей Сердюченко. «Разумеется, по масштабам это не стоит сравнивать с ажиотажем конца 2014 года», — отмечает он, не приводя точных данных.

Ретейлеры уже готовятся к пересмотру цен. «Учитывая текущую ситуацию и заботясь о наших клиентах, мы рекомендуем совершить желаемые покупки в ближайшее время», — говорит Сердюченко. Он не исключает роста цен в магазинах «Эльдорадо» в ближайшие недели.

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В середине декабря прошлого года на фоне резко обесценивающегося рубля москвичи устремились в магазины техники и мебели. Потребители сметали с полок те товары, цены на которые могли быть повышены после Нового года. Ретейлеры тогда отмечали рост продаж в два-три раза. Самым большим спросом у спасавших свои накопления россиян тогда пользовались стиральные машины, холодильники, телевизоры, ноутбуки и цифровая техника.