Инфляция в Венесуэле зашкаливает - люди ходят в магазины с мешками денег

Венесуэла собирается выпустить новые крупные по номиналу банкноты из-за высочайших темпов инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны.

Отмечается, что для покупки небольшого телевизора человек должен идти в магазин с мешком, в котором лежат сотни самых крупных по номиналу купюр в 100 боливаров.

Предполагается, что в обращение выйдут банкноты в 500 и, вероятно, в 1000 венесуэльских боливаров, т.к. сейчас стоимость 100 боливаров равна $0,14 на черном рынке.

В правительстве и ЦБ Венесуэлы пока не прокомментировали эту информацию, передает «Газета.Ru».

Чиновник также подчеркнул, что власти страны развивают проекты в нефтехимической отрасли, чтобы снизить зависимость страны от нефти. Темп годовой инфляции может достичь 150%.