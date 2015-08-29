ГФС опровергла заявление Саакашвили о бегстве импортеров c Одесской таможни

В пресс-службе ГФСУ опубликовали оперативные данные, из которых следует, что с июня 2015 года в зоне деятельности Херсонской таможни осуществляли оформление импортных грузов только 7 субъектов ВЭД (внешнеэкономической деятельности) с одесской регистрацией, что свидетельствует об отсутствии перераспределения товарооборота между Одесской и Херсонской таможнями в пользу последней.

Эти субъекты ВЭД, говорится в сообщении, оформили 4,52 тыс. тонн товаров общей таможенной стоимостью 55,9 млн. грн. и заплатили в госбюджет налогов на сумму 17,9 млн. грн. При этом 85% налогов уплачено предприятием, осуществляющим импорт товаров через Херсонскую таможню с 2012 года, то есть в течение последних трех лет.

В целом же, в августе 2015 весовые объемы налогооблагаемого импорта на Херсонской таможне уменьшились до 29,1 тыс. т, что, по сравнению с июлем, ниже на 36%, а по сравнению с июнем - на 23%. В то же время средняя таможенная стоимость налогооблагаемого импорта на Херсонской таможне увеличилась до 11,6 грн./кг, что по сравнению с июлем выше на 33%, а с июнем - на 3%.

Динамика таможенного оформления Киевской таможней товаров, поступающих на таможенную территорию Украины в контейнерах, с мая по август 2015 такова: май - 842 (841- пересекали таможенную границу Украины в зоне деятельности Одесской таможни), июнь - 694 (688), июль - 771 (745), за 27 дней августа - 716 (692). Таким образом, «бегства» импортеров с Одесской таможни не наблюдается.

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При этом таможенная стоимость единицы веса товаров, поступавших в контейнерах на Киевскую таможню, выросла с 2,32 долл./кг в июле до 2,5 долл./кг в августе. Соответственно, сумма начисленных таможенных платежей в расчете на средний контейнер увеличилась с 250,71 тыс. грн. в июле до 259,2 тыс. грн. в августе текущего года.

Опубликованные данные опровергают заявление главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили о якобы намеренных действиях ГФС по перерасподелению грузовых потоков с Одесской таможни на Киевскую и Херсонскую, где импортные товары, якобы растамаживают по заниженным ставкам. Приведенная статистика говорит о стабильной работе региональных таможенных органов ГФС и росте поступлений в госбюджет Украины. ГФС отмечает, что это является результатом постоянного контроля и противодействия необоснованному занижению таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Украины.

Напомним, в пятницу, 28 августа, ГФС объявила конкурс на должность начальника Одесской таможни. Известно, что заявления от кандидатов принимаются до 11 сентября 2015 года включительно и что к отбору кандидатов будут привлечены представители Одесской облгосадминистрации, а также общественность региона.