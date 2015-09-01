В Украине 1 сентября повышаются минимальные зарплаты, пенсии и стипендии

Работники бюджетной сферы получат доплаты в зависимости от сферы деятельности и категорий, студентам повысят стипендии в среднем на 100 грн, сообщает ТСН.

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Также увеличивают выплаты одиноким матерям и людям с особыми потребностями.

В среднем социальные стандарты повышают на 13%, уточнили в Минсоцполитики. В Минфине поспешили заверить, что решение о повышении соцстандартов согласовали с МВФ.