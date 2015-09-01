В Украине 1 сентября повышаются минимальные зарплаты, пенсии и стипендии
08:33, 01 сентября 2015Разное
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В Украине 1 сентября повышаются минимальные зарплата и пенсия - до 1378 и 1074 грн соответственно.
В среднем социальные стандарты повышают на 13% / УНИАН
Работники бюджетной сферы получат доплаты в зависимости от сферы деятельности и категорий, студентам повысят стипендии в среднем на 100 грн, сообщает ТСН.
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Также увеличивают выплаты одиноким матерям и людям с особыми потребностями.
В среднем социальные стандарты повышают на 13%, уточнили в Минсоцполитики. В Минфине поспешили заверить, что решение о повышении соцстандартов согласовали с МВФ.
Сегодня увеличиваются минимальные зарплата и пенсия
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