СБУ обыскивает днепропетровский офис Luxoft

Сегодня сотрудники Cлужбы безопасности Украины (СБУ) обыскали офис крупного аутсорсера Luxoft в Днепропетровске.

Официальных комментариев нет, но судя по сообщениям в Twitter, оцеплен шестой этаж, на котором расположен офис, а часть сотрудников работает в связи с этим на дому. Охрана заблокирована, а телефон и интернет отключены.

Я вас поздравляю сердечно: люксофт оцеплен этаж. Сотрудники работают из дому. З думкою про вас… — Еврейский панда (@np1ng) 1 сентября 2015

Пока неясно, в связи с чем проводятся следственные действия. Высказываются версии, что обыск проводится по делу, связанному с терроризмом. Впрочем, как сообщил глава ассоциации «ИТ Украины» Виктор Валеев, по его данным, эти действия не имеют никакого отношения к хозяйственной деятельности компании, т.е. речь не идет о том, что компания что-то нарушила.

«Вопрос уже передали на рассмотрение профильным комитетам Рады. Хотел бы еще уточнить, что по новым нормам УПК изымать технику в ходе следственных действий нельзя, если есть возможность копировать данные», — заметил он.

Как стало известно AIN.UA, тех сотрудников, которые находились в офисе, собрали в помещении столовой и митинг-руме и требуют от них доступ к серверам и роутерам. Силовики также пробовали изымать у сотрудников технику.

По состоянию на 13:20 силовики отпустили всех сотрудников Luxoft.

Luxoft — одна из крупнейших аутсорсинговых компаний Украины.