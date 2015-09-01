Медведев ликвидировал Аналитический центр, который критиковал путинское эмбарго
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации Аналитического центра при правительстве страны.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
В распоряжении говорится: «Ликвидировать федеральное государственное бюджетное учреждение "Аналитический центр при правительстве РФ"».
Вместе с ним ликвидируется госучреждение "Федеральный фонд производственных инноваций".
Все мероприятия по ликвидации структур поручено провести в шестимесячный срок.
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Ранее в августе Аналитический центр при правительстве выпустил исследование «Продовольственное эмбарго: импортозамещение и изменение структуры внешней торговли».
В нем, в частности, отмечалось, что продовольственное эмбарго негативно сказывается на конкуренции и ведет не только к росту цен, но и снижению качества продукции.