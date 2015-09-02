США вводят новые санкции против компаний из России

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно перечню, который должен быть опубликован в среду в правительственном издании Federal Register и уже помещен на его сайте, под санкции попадают Конструкторское бюро приборостроения (Тула), новосибирский производитель приборов ночного видения (ПНВ) и электронно-оптических преобразователей (ЭОП, основной элемент ПНВ) - компания "Катод", корпорация "НПО машиностроения" (Реутов, Московская обл.), компания "Рособоронэкспорт" (Москва), самолетостроительная корпорация "МиГ" (Москва).

Наряду с российскими фирмами в новый санкционный перечень США попали компании из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.

Читайте такжеСанкции могут затронуть производителя российских самолетов SSJ-100

В уведомлении, размещаемом от имени госдепартамента США, поясняется, что впредь министерствам и ведомствам правительства США будет запрещено заключать любые закупочные контракты с компаниями из санкционного списка и оказывать им любую материальную поддержку и помощь. Исключения могут делаться только с личной санкции госсекретаря США.

Запрещается также продавать компаниям из "черного списка" товары военного назначения из профильного списка правительства США. Ранее заключенные сделки на продажу товаров и услуг, подпадающих под закон об экспортном контроле США, разрываются. Впредь воспрещается выдача лицензий на подобные сделки.

Читайте такжеБашар Асад уверен, что Россия и дальше будет поддерживать сирийский режим

Меры остаются в силе на два года, если только срок не будет изменен решением госсекретаря.

Закон о нераспространении, ставший основанием для новых санкций, был в 2000 году введен в США в отношении Ирана. В 2005 году к нему была добавлена Сирия, а еще через год - КНДР. Смысл закона заключается в запрете на поставки в указанные страны товаров, услуг и технологий, подпадающих под международные контрольные режимы и соответствующие перечни.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз сегодня может принять решение о продлении действия санкций против России и террористов до весны 2016 года.