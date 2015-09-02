Москва угрожает блокировать продажу "Мистралей" без российских вертолетов

Россия планирует предложить будущим покупателям французских вертолетоносцев «Мистраль» закупить специально изготовленные под данную модель палубные вертолеты Ка-52К, пишет «Коммерсантъ».

Источники отмечают, что российская сторона, в случае отказа покупателей от приобретения партии Ка-52К вместе с кораблями может прибегнуть к праву вето и наложить его на всю сделку.

Отмечается, что среди потенциальных покупателей «Мистралей» рассматриваются такие страны как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Египет.

По словам источников, российская сторона рассматривает заявления властей Франции о скорой продаже кораблей как «не имеющие под собой прочной основы», однако признают наличие интереса в закупке со стороны некоторых стран.

Ранее сообщалось, что информацию по деньгам за «Мистрали» скрывали из-за иска по делу ЮКОСа.