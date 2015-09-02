Кадровая "встряска" в Минапк сорвет реформы и вызовет недоумение западных партнеров - Карасёв

Кадровые перестановки в Минагрополитики чреваты срывом реформ и непониманием со стороны европейских партнеров Украины. Об этом в комментарии «Обозревателю» сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя информацию НВ о возможной отставке Министра АПК Алексея Павленко.

В частности, он отметил, что в активе «достаточно успешного министра» Павленко — активное реформирование вверенной отрасли. В первую очередь, речь идет о переориентации аграрно-торговой географии Украины на рынки стран ЕС, Ближнего и Среднего Востока, Азии, где в силу, в том числе демографических причин, увеличивается спрос на украинскую аграрную продукцию. «В данной ситуации возможная отставка министра, якобы из-за его формальной привязки к «Самопомочи», может дестабилизировать процесс масштабных изменений в отрасли. Это приведет к очередной кадровой перетряске и станет серьезной помехой в реформировании Минагро и в целом агросектора», — считает Вадим Карасев.

Он выразил уверенность, что такое развитие ситуации западные партнеры Украины воспримут «с недоумением». «В том числе и, прежде всего, Еврокомиссией, где неоднократно отмечали успешность реформирования АПК и личную симпатию к Павленко», — добавил эксперт.

По мнению Вадима Карасева, ввиду существующих рисков тему возможной отставки главы Минапк «подогревает некая инициативная группа, которая хочет поставить на АПК «своего». Эту версию подтверждает и информация ряда СМИ о том, что на должность претендует УДАРовец и глава аграрного комитета ВРУ Тарас Кутовой. «Все же я думаю, что, скорее всего, в нынешних условиях ни Президент, ни лидеры фракций коалиции не станут размывать определенную стабильность в агросекторе чьими-то интересами», — подчеркнул политолог.

При этом, считает эксперт, если отставка все же случится, то в будущем «Самопомич» использует фигуру Павленко в качестве «козырного аргумента». «Накануне местных выборов «Самопомич» может двинуть Павленко на пост киевского мэра и закрутить лихую электоральную интригу на столичных выборах», — подытожил Вадим Карасев.