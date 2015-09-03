Франция назвала окончательную сумму выплат России за "Мистрали"

Об этом сообщается на официальном сайте Национального собрания Франции, пишет Slon.ru.

Согласно представленным документам, соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и спецпредставителем Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье.

До получения Москвой всех причитающихся выплат Париж не имеет права каким-либо образом передавать корабли третьей стороне, оговаривается в документе. Другой пункт гласит, что никакая третья сторона, которая могла понести убытки от разрыва контракта на поставку «Мистралей», не имеет права претендовать на компенсации.

Читайте такжеФранция может продать "Мистрали" Египту - СМИ

Ранее сообщалось о планах России предложить будущим покупателям французских вертолетоносцов типа «Мистраль» закупать их вместе с российскими вертолетами Ка-52К.

В 2011 году между Францией и Россией был подписан контракт на поставку двух «Мистралей», который в 2014 году был разорван из-за конфликта в Украине. В августе 2015 года стало известно, что Франция полностью компенсировала России выплаченные за постройку вертолетоносцев средства.