Яценюк решил ввести рейтинг оценки регионов

Кабинет министров Украины принял решение ввести рейтинг оценки регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в заявлении для СМИ.

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"Мы сейчас принимаем решение о том, чтобы после всех кустовых совещаний, после встречи с облгосадминистрациями ввести рейтинг оценки регионов. Каждый регион должен иметь свою оценку, каждый регион должен отчитываться, потому что люди в Украине ожидают изменений и от центрального правительства, и от руководителей областных государственных администраций", - сказал он.