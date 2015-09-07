Инвесторам дорога в украинские порты закрыта - ФГИУ

Об этом заявил глава Фонда госимущества Игорь Белоус в интервью изданию "Слово и дело". По его словам, украинские порты пока не готовы к передаче в частные руки.

"Все порты не находятся в списке предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Эти объекты не подлежат приватизации", - сказал он.

Глава ФГИУ также отметил, что единственным вариантом привлечения инвесторов в порты является долгосрочная концессия. Однако, концессия в Украине пока не своевременна, как по причине не готовности соответствующего законодательства, так и неготовности самих активов.

Ранее эксперты отмечали противоречивость украинского концессионного законодательства. В частности, акцентировали внимание на том, что в профильных законах еще во времена Януковича были заложены схемы по выводу высоколиквидного госимущества в собственность заранее обозначенным владельцам. Концессия "по-украински", по мнению экспертов, не предполагает полностью прозрачного конкурса, в котором смогут принять участие все украинские и зарубежные инвесторы.

В качестве доказательства, эксперты приводят пилотный проект по подготовке к передаче в концессию самого крупного украинского порта - ГП "МТП "Южный". Только на этапе оценки активов данного предприятия процесс стал полностью закрытым. Не смотря на многочисленные требования общественности раскрыть подробности конкурса по отбору компании-оценщика, а также результаты самой оценки, данные по МТП "Южный" до сих пор держатся в тайне.

Как сообщалось ранее Минфраструктуры и ФГИУ планировали завершить оценку активов порта "Южный" до 15 мая 2015 г. С тех пор чиновники неоднократно сдвигали сроки.