Инвесторам дорога в украинские порты закрыта - ФГИУ

12:24, 07 сентября 2015
Разное
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Дорога в  украинские порты инвесторам  пока закрыта. 

порт Южный / wikimedia.org

Об этом заявил  глава Фонда госимущества Игорь Белоус в интервью изданию "Слово и дело". По его словам, украинские порты пока не готовы к передаче в частные руки.

"Все порты не находятся  в списке предприятий, которые  будут выставлены на приватизацию. Эти объекты не подлежат приватизации", - сказал он.         

Глава ФГИУ также отметил, что единственным вариантом привлечения инвесторов в порты является долгосрочная концессия. Однако, концессия в Украине пока не своевременна, как по причине не готовности соответствующего законодательства, так и неготовности самих  активов.   

Ранее эксперты отмечали противоречивость украинского концессионного законодательства. В частности, акцентировали внимание на том, что в профильных законах еще во времена Януковича были заложены схемы по выводу высоколиквидного госимущества в собственность заранее обозначенным владельцам. Концессия "по-украински", по мнению экспертов, не предполагает полностью прозрачного конкурса, в котором смогут принять участие все украинские и зарубежные инвесторы.

В качестве доказательства, эксперты приводят пилотный проект по подготовке к передаче в концессию самого крупного украинского порта - ГП "МТП "Южный". Только на этапе оценки активов данного предприятия процесс стал полностью закрытым. Не смотря на многочисленные требования общественности раскрыть подробности конкурса по отбору компании-оценщика, а также результаты самой оценки, данные по МТП "Южный" до сих пор держатся в тайне.

Как сообщалось ранее Минфраструктуры и ФГИУ планировали завершить оценку активов порта "Южный" до 15 мая 2015 г. С тех пор чиновники неоднократно сдвигали сроки.       

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