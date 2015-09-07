СМИ: "Семейный" судья Януковича разрешал не платить налоги "Укртелекому"

В частности, эти решения позволили безболезненно приватизировать компанию, получить монопольное право на пользование лицензией на 3G, а также не платить налоги и дивиденды. Об этом сказано в сюжете программы «Секретные материалы», который вышел в эфир на телеканале «2+2».

Авторы сюжета напомнили, что Сергей Ковтун до сих пор не прошел люстрационную проверку и это может быть связано с его прошлыми решениями. В частности, миссия Ковтуна состояла в том, чтобы узаконить в судебном порядке сделку об обмене ООО «Мединвестсервис» двух зданий на Парковой аллее в Киеве на Межигорье, принадлежавшее НАК «Надра Украины».

«Дело было настолько важным, что Сергей Анатольевич зарегистрировал иск в рекордно короткое время – за 9 минут. Решение было вынесено на первом же слушании, которое также продлись недолго – всего 10 минут», - сказано в сюжете.

Сегодня Генпрокуратура вызывает экс-президента Януковича для дачи показаний по делу о приватизации «Укртелекома», к которой, по информации авторов сюжета, Ковтун также имел самое непосредственное отношение. «Ковтуном было принято более 250 судебных решений с участием компании «Укртелеком». В частности, они касались приватизации и приобретении монопольной лицензии на 3G связь. Кроме того, судья своим решением разрешал Укртелекому не платить дивиденды и налоги. Впоследствии выгоду от всех этих решений получил главный акционер Ринат Ахметов», - говорится в сюжете.

Впоследствии, добавляют авторы материала, судья еще не раз специализировался на переведении в частную собственность из государственной предприятий, земли и ископаемых. «Говорят главными контактными лицами от власти у судьи были верные друзья Януковиа – Эдуард Ставицкий и Василий Джарты», - отмечают журналисты.

Впрочем, несмотря на уход Януковича, судья продолжает работать по рейдерским схемам. Его недавнее дело – о замораживании счетов одного из коммерческих банков с иностранным капиталом. Судья, невзирая на закон, взялся оценивать финансовое состояние банка. И на основании своих представлений о финансовой стабильности учреждения заблокировал на счетах 18 млн. грн.

После того, как журналисты отправили запрос Сергею Ковтуну, он – как выяснилось при визите в Хозяйственный суд Киева – скоропостижно отправился в отпуск. В спальном же районе Киева, где формально прописан Сергей Ковтун, живет его брат с семьей. По информации канала, на работу судья ездит на белой Acura. Новенький внедорожник записан на его жену. Однако вопрос, откуда у семьи такие средства, остается открытым.