Генеральный директор ХТЗ: Завод спас от уничтожения Ярославский

Генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин дал интервью информационному агентству «Кросс-медиа».

В своем экскурсе в историю предприятия Губин вспомнил о трудных для завода временах: «ХТЗ, как и «Серп и Молот» тоже в 2004 году стоял на грани уничтожения. Но тракторному, если можно так сказать, больше повезло. Его спас от уничтожения Александр Ярославский. Зайдя как инвестор, он поддерживал жизнеспособность завода и не дал ему стать очередной грудой металлолома и площадкой для недобросовестных застройщиков. Более того, Ярославский вложив в завод огромную сумму средств, наладил выпуск бульдозеров, 161 серия тракторов начала свой выпуск. Это, безусловно, был «счастливый билет» для завода. И после смены собственников ХТЗ продолжил уже демонстрировать финансовую прибыль».

Гендиректор отметил, что благодаря этому на сегодняшний день ХТЗ по-прежнему остается системообразующим предприятием Харьковщины – крупнейшим работодателем и экспортером, а завод чувствует себя уверенно и строит амбициозные планы по развитию производства.

«ХТЗ – безусловно, мировой бренд. Это мощное производство с возможностью выпуска огромного количества качественной продукции, как и в период своего расцвета. Задача сейчас моей команды – не просто возродить былую славу ХТЗ. Нам надо в ближайшее время добиться популярности на всех пяти континентах. Наша стратегическая цель - по объемам продаж за пределами стран СНГ к 2020 году превзойти продажи в СНГ. Тогда мы уже сможем говорить, что у нас есть диверсификация рынков, у нас есть рост и этот рост возможен только за счет экспортного потенциала», - заметил генеральный директор ХТЗ.