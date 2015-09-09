В России готовятся к усилению санкций Запада

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что санкции Запада введены в отношении России надолго и нет никаких оснований полагать, что они будут сняты в ближайшее время, сообщает Прайм.

Он также добавил, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать антироссийские санкции.

"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - заявил Рябков в среду на выставке вооружений "RAE-2015" в Нижнем Тагиле.

"Мы должны все исходить из того, что санкции – это надолго. Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", - сказал он.

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По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт - это "отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма".