Права покупателей в интернете уравнялись с правами тех, кто ходит в магазины - юристы

Благодаря этому закону права покупателей в интернете уравнялись с правами тех, кто привык осуществлять покупки традиционным способом (хотя и с некоторыми особенностями), отмечают юристы ЮК Prove Group.

«Важно также то, что в силу положений закона - электронные документы являются надлежащим условием подтверждения заключения сделки, что позволит их использовать как первичную документацию и упростит ведение бухгалтерской отчетности для предпринимателей, ведущих деятельность в интернете», - комментирует старший юрист ЮК Prove Group Антон Каганец.

В то же время, в качестве доказательства будут приниматься только те электронные документы, оформленные в интернете, которые содержат все необходимые реквизиты, указанные в законе.

По словам юристов, в Украине теперь сделка при помощи заполнения специальной формы на веб-сайте будет приравниваться к письменной форме, кроме некоторых исключений. Также оформить сделку можно будет при помощи отправки письма с уведомлением о принятии предложений продавца, если в предложении к заключению сделки указаны все ее существенные условия.

При этом договор можно подписать как с помощью электронно-цифровой подписи, так и используя одноразовый идентификатор - буквенно-цифровой код, который отправляется покупателю на мобильный телефон или на электронную почту, то есть получать специально электронно-цифровую подпись не нужно, указывают юристы.

Также в законе прописана четкая регламентация перечня информации о продавце, которая должна быть доступна в сети интернет. Такие данные необходимо размещать в открытом доступе для идентификации ответственного лица в случае возникновения спорных ситуаций.

Следует отметить, что положения нового закона не распространяются на продавцов, которые осуществляют торговлю без регистрации юридического лица или статуса физического лица-предпринимателя (например, продажа через социальную сеть «Инстаграм» или доски объявлений).

«При всех преимуществах нового закона, он вызывает опасения как среди продавцов, так и покупателей. Довольно подробная регламентация правил ведения интернет-торговли возлагает на предпринимателей дополнительные требования. При этом, консервативные покупатели, которые отказываются следовать веяниям технологий и не признают интернет-коммерции, опасаются невозможности отстоять свои права в судебном порядке. Кроме того, важно по какому пути пойдет судебная практика при рассмотрении споров, связанных с данным видом торговли», - резюмировал Каганец.