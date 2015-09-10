Россия до сих пор не смогла объяснить, почему она против свободной торговли Украины с ЕС

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на семинаре в Киеве.

«Должна констатировать, к сожалению, непонимание российскими коллегами нашей позиции, а также тот факт, что они, несмотря на продолжительность переговоров, до сих пор еще не смогли обосновать свои претензии и требования ко всем блокам соглашения (о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС - УНИАН)», - сказала она.

По словам Микольской, Украина готова вести дискуссию с российской стороной о технических аспектах имплементации соглашения о зоне свободной торговли, однако адекватные аргументы Россией приведены не были.

Как сообщал УНИАН, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на трехсторонних консультациях на министерском уровне 7 сентября между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации соглашения о зоне свободной торговли предметного обсуждения не было.

Читайте такжеРоссия расширила продэмбарго на Украину – вступит в силу после запуска свободной торговли с ЕС

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу в любом случае с 1 января 2016 года, несмотря на российское эмбарго украинской продукции.