Повышение социальных стандартов в Украине преждевременно – эксперты

Повышение социальных стандартов в Украине преждевременно, и правительству целесообразно снизить налоговую нагрузку для стимулирования бизнеса, считают эксперты аналитической группы Case Ukraine.

Эксперты напомнили, что правительство в связи с успешным началом года и приближением местных выборов намерено повысить социальные стандарты, в связи с чем расходы государственного бюджета вырастут на 14,3 млрд грн.

«Хотя такое повышение воспринимается положительно, мы считаем такой шаг преждевременным. Конечно, стремительная девальвация гривни значительно обесценила доходы населения. Однако раздача временных инфляционных доходов не несет улучшение материального положения украинцев и одновременно приучает к мысли, что кто-то (правительство, государство) должен обеспечивать им желаемое благосостояние», - говорится в аналитическом отчете Case Ukraine в рамках проекта «Цена государства: популярная экономика», опубликованном на странице организации в соцсети Facebook.

По мнению экспертов, основная задача правительства - создавать условия для самостоятельного заработка для активных и предприимчивых граждан. «В этом контексте снижение налоговой нагрузки является ключевым. Именно на это (снижение налогов), а не на очередные популистские 160 грн надбавки и нужно было тратить временные миллиарды гривен», - подчеркивается в отчете.

Ссылаясь на проект изменений в госбюджет 2015 года, эксперты пояснили, что с 1 сентября предлагается повысить минимальную зарплату на 160 грн и прожиточный минимум на 154 грн, в связи с чем увеличится размер минимальной пенсии, стипендий, социальных выплат и пособий.

Как сообщил УНИАН, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о государственном бюджете Украины на 2016 год. Текст документа на парламентском сайте пока отсутствует.

По словам министра финансов Украины Наталии Яресько, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,4 грн/долл. и будет основан на действующей налоговой и бюджетной базе.